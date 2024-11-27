Мужчине с десертной ложкой в желудке помогли в больнице Мытищ

Десертную ложку извлекли из желудка мужчины в Мытищинской больнице. Инородное тело зацепили и вытащили через пищевод.
Мужчина 42 лет поступил в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Диагностика обнаружила причину недомоганий — ею стала десертная ложка в желудке пациента.
«С помощью эндоскопического оборудования мы извлекли ложку через пищевод. Это было непросто, так как на пути попалось несколько сужений, в том числе переход из пищевода в ротоглотку. Но все прошло успешно», — рассказал врач-эндоскопист Максим Щипачев.
Как ложка попала в желудок мужчины — неизвестно. Однако он вовремя обратился за помощью, иначе инородный предмет мог спровоцировать внутреннее кровотечение с тяжелыми последствиями. В этом случае вероятность того, что ложка могла сама выйти из организма естественным путем была ничтожно мала.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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