Мужчине с десертной ложкой в желудке помогли в больнице Мытищ

Десертную ложку извлекли из желудка мужчины в Мытищинской больнице. Инородное тело зацепили и вытащили через пищевод.

Мужчина 42 лет поступил в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Диагностика обнаружила причину недомоганий — ею стала десертная ложка в желудке пациента.

«С помощью эндоскопического оборудования мы извлекли ложку через пищевод. Это было непросто, так как на пути попалось несколько сужений, в том числе переход из пищевода в ротоглотку. Но все прошло успешно», — рассказал врач-эндоскопист Максим Щипачев.

Как ложка попала в желудок мужчины — неизвестно. Однако он вовремя обратился за помощью, иначе инородный предмет мог спровоцировать внутреннее кровотечение с тяжелыми последствиями. В этом случае вероятность того, что ложка могла сама выйти из организма естественным путем была ничтожно мала.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.