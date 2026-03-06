Мужчина заблудился в лесу в городском округе Балашиха: спасатели оперативно пришли на помощь

В среду, 4 марта, сотрудники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно нашли и вывели из лесного массива мужчину, который заблудился вблизи квартала Соколовка городского округа Балашиха.

Начальник части Игорь Туз рассказал, что днем 32-летний мужчина обратился в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Он решил срезать путь через лес, но потерял ориентир и не смог самостоятельно выйти из чащи. Кроме того, он сильно мерз, так как случайно угодил в водоем и промок.

Спасатели незамедлительно выдвинулись к месту и по пути запросили бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря тому, что мужчина взял с собой заряженный мобильный телефон, специалисты могли поддерживать с ним связь и координировать его действия. Это значительно упростило задачу и сократило время поисков.

Работники противопожарно-спасательной службы, несмотря на сложные условия, в кратчайшие сроки обнаружили потерявшегося и благополучно вывели его из леса. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.