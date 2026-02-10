Мужчин спасли из зимнего леса в Воскресенске

В воскресенье, 1 февраля, сотрудники 314-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», а также работники полиции и спасатели городского округа Воскресенск провели поисково-спасательную операцию в лесном массиве около поселка Фосфоритный.

Начальник 314-й пожарно-спасательной части Владимир Дульцев сообщил, что двое мужчин обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Они заблудились в лесу, когда стемнело и температура опустилась до минус 20 градусов.

«Получив сигнал, дежурный караул оперативно прибыл в район поиска. К счастью, у пострадавших был с собой телефон. Они смогли описать свой приблизительный маршрут, что позволило определить зону для прочесывания зимней чащи», — сказал Владимир Дульцев.

Работники противопожарно-спасательной службы нашли сильно замерзших мужчин и вывели их из леса. Одного из них пришлось переносить на мягких носилках, так как он не мог передвигаться самостоятельно. Обоих мужчин с подозрением на переохлаждение передали медикам для дальнейшей госпитализации.