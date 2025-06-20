Музею школы № 4 в Лобне передали артефакты времен Великой Отечественной войны

Коллекция одного из школьных музеев Лобни пополнилась новыми экспонатами. Их передали активисты поискового отряда.

Подарок сделали поисковики из отряда «Память». Экспонаты нашли в местах боев — в районе урочища Пустой Вторник Гагаринского округа Смоленской области. Их подняли вместе с останками солдат.

Теперь в коллекции есть личные вещи, монеты, элементы амуниции, подкова, кружка, ложка, саперная лопатка, карандаш и даже фрагменты самолета. Все предметы относятся к 1941–1942 годам.

Отметим, что в поисковом отряде «Память» участвуют 14 человек. Это жители не только Лобни, но и других муниципалитетов.

Активисты выезжают на раскопки несколько раз в месяц. Также они занимаются увековечиванием памяти погибших воинов.

Кроме того, в День памяти и скорби волонтеры побывают в Погорелом Городище Тверской области. Там они посетят братские могилы.