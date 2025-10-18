Музею Дубны передали десятки новых артефактов

Музей городского округа Дубна пополнился экспонатами, посвященными строительству Канала имени Москвы. Их обнаружил на своем дачном участке житель муниципалитета и передал учреждению.

Житель наукограда предположил, что большинство его находок относятся к строительству Канала имени Москвы. И эксперты позднее подтвердили этот факт.

«Это все, что связано со строительством канала: уключины, цепи, захваты, кованые узлы, задвижки ворот. Это наше, дубненское, историческое, которое имеет ценность. Интересно даже просто рассматривать эти предметы», — пояснил житель Дубны Андрей Донченко.

Сотрудникам музея предстоит очистить от земли и ржавчины каждый артефакт. Если специалисты обнаружат клеймо или другой знак — незамедлительно приступят к следующему этапу изысканий.

«Я, в первую очередь, как директор музея, очень благодарен за то, что жители приносят эти предметы. Это важная работа, она поможет сохранить историю города для будущих поколений», — отметил директор МАУК «Музей Дубны» Алексей Панков.

Отметим, что сейчас сотрудники учреждения готовят новую выставку. В ее основе — уникальные экспонаты, также предоставленные местными жителями.