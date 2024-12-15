Музею «Боевой славы» имени Владимира Тюкова в Химках исполнилось 70 лет

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«70 лет — это большой путь. За это время многие внесли определенный вклад в то, чтобы музей существовал и развивался. Часть экспонатов посвящена герою Советского Союза Владимиру Тюкову, в честь которого и назван музей. Он со школьной скамьи ушел в летное училище и уже потом совершал подвиги ради нашей Родины», — рассказал Сергей Малиновский.

На праздник пригласили участника специальной военной операции Леонида Маковского, который учился в этом лицее. Он рассказал о том, что в младших классах познакомился с руководителем школьного музея Верой Михайловной Земсковой-Коротковой, которая собрала все экспонаты и сохранила историю Сходни и Химок.

«Как-то Вера Михайловна поймала нас и сказала: так, дети, сейчас я вам покажу одну из наших достопримечательностей — музей „Боевой славы и краеведения“. Всем было настолько интересно, что с того момента мы начали изучать историю с особым усердием. Я даже на Олимпиады по этому предмету стал ездить», — поделился Леонид Маковский.

Ранее председатель Совета Сергей Малиновский и депутат Артур Каримов открыли музей СВО в «Тридцать первой школе». Там отражены три ветви конфликтов — в Афганистане, Чечне и на Украине. Все экспонаты являются подлинными.