Музейный квартал имени Чехова реконструируют в Звенигороде

Завершен капитальный ремонт здания бывшей больницы на улице Лермонтова в Звенигороде. Именно в это здание переедет коллектив музея-заповедника из Саввино-Сторожевского монастыря.

Помещения изменили до неузнаваемости и переоборудовали под музейные нужды. Подрядчик заменил коммуникации и провел капитальную отделку — привели в порядок полы, стены, потолки и входные группы. Строители также подготовили помещения под хранение экспонатов и размещение фондов. Помимо пространств под экспозиции, здесь также разместятся удобные офисы для самих сотрудников.

Планируется вокруг этого здания реконструировать музейный квартал, посвященный Антону Чехову. Рядом с офисным зданием расположена больница, в которой работал писатель. Здесь восстановят его кабинет и будут рассказывать о биографии классика всем желающим.