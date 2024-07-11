Музейный кластер «Коломенский посад» подготовил летнюю культурную программу

Летнюю культурную программу представил музейный кластер «Коломенский посад». Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, квесты и, конечно, традиционные угощения.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, различные мероприятия проведут в музеях «Калачная», «Коломенская пастила», «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», «Шелковая фабрика», Дом Сурановых и Музей-Навигатор.

Музей-лаборатория «Шелковая фабрика» для посетителей проведет театрализованную экскурсию «Как шелковый кокон от императора сбежал». Она проиллюстрирует историю возникновения и развития шелкоткачества в Коломне. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по ткачеству и создать украшение своими руками.

В Саду коломенской пастильницы покажут спектакли на открытом воздухе «Шинель Акакия», «Чеховщина +» и театральный стендап «Жизнь не имеет сюжета».

В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» посетители смогут окунуться в атмосферу 60-х годов прошлого века и пройти «Квест на коммунальность», почувствовав себя жителем советской коммунальной квартиры. А затем гости отправятся на автомобильную экскурсию «Коломенский конструктивизм» на советских жигулях.

Записаться на экскурсии можно по телефонам музея, указанным на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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