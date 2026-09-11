Музейную экспозицию о бойцах СВО открыли в селе Ярополец в Волоколамске

Пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

В Ярополецкой школе Волоколамского городского округа появилась музейная экспозиция «СВОи герои», посвященная участникам специальной военной операции. В церемонии открытия, состоявшейся 10 сентября, приняли участие глава округа Наталья Козлова, педагоги, школьники и семьи военнослужащих.

На встрече выступили ветеран Вооруженных сил Николай Воробьев и Ольга Куропаткина, сестра военнослужащего Ивана Фоминова. Аня Кузнецова, дочь участника СВО, обратилась к собравшимся от имени детей, которые ждут своих отцов домой.

Экспозиция продолжает тему военной истории Яропольца. В годы Великой Отечественной войны 600 жителей села встали на защиту Родины, шестеро были удостоены звания Героя Советского Союза. В 2017 году Яропольцу присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести».

«Более десяти жителей Яропольца призваны для участия в специальной военной операции. Желаю каждому из них здоровья, сил и скорейшего возвращения домой. Особые слова благодарности — родителям, женам и детям, которые ждут, поддерживают и верят», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Среди экспонатов — беспилотник, пулеметные ленты, ящики для патронов, бинокль, летняя форма военнослужащего РФ и снаряды. Их предоставили военнослужащий бригады морской пехоты с позывным «Политик» и полковник запаса Николай Рубцов.

После церемонии гости вместе с учениками третьего класса сделали Чебурашек — талисманы для бойцов. Их передали в Центр помощи участникам и семьям СВО «Подвиг», откуда вместе с очередной гуманитарной помощью они отправятся военнослужащим.