Музейное объединение «Музеи наукограда Королев» представит выставку о Болшевской трудовой коммуне

31 марта музейное объединение «Музеи наукограда Королев» представит выставку «Закаляйся как сталь! Физкультура и спорт в Болшевской трудовой коммуне». Проект реализуется в рамках культурно-просветительской инициативы «Болшевская коммуна. 101» и получил поддержку грантом Президентского фонда культурных инициатив, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка раскрывает историю спортивного производства в Болшевской трудовой коммуне, где уделялось большое внимание физкультуре и спортивной жизни. К середине 1930-х годов коммунары обеспечивали до 60% всей спортивной продукции, производимой в СССР. Здесь занимались изготовлением снаряжения, одежды и обуви для советских физкультурников и мастеров спорта.

Физкультурные и спортивные занятия играли важную роль в перевоспитании правонарушителей. Молодые люди и девушки активно участвовали в различных видах спорта: хоккее с мячом, футболе, волейболе, теннисе, легкой атлетике, гимнастике, катании на лыжах. Особое внимание уделялось физической активности детей. При коммуне был организован планерный кружок, а в летнем лагере проводились военно-спортивные игры.

На выставке будут представлены фотографии и предметы из музейного собрания, иллюстрирующие разнообразную спортивную жизнь и производственные успехи Болшевской коммуны. Также будут представлены экспонаты из частной коллекции «Спорт города Королева», посвященные легенде советского футбола и хоккея В. Д. Трофимову.

В программе открытия выставки запланирован мультимедийный спектакль «Болшевская трудовая коммуна», поставленный совместно со студентами факультета «Кино и телевидение» университета «Синергия». Также состоится презентация лимитированного набора игральных шашек — реплики продукции спорт-деревообделочной фабрики Болшевской трудовой коммуны 1930-х годов.

Адрес: Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 1. МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королев», отдел «Новейшая история города».