Музейно-выставочный центр в Ногинске стал участником всероссийской выставки

Музейно-выставочному центру из Богородского округа посчастливилось стать участником данной престижной выставки наравне с такими крупными учреждениями культуры, как Русский музей, музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музей изобразительных искусств Республики Татарстан. С 30 апреля по 28 сентября 2025 года в стенах Самарского филиала Третьяковской галереи проходит масштабная выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда».

Выставочный проект посвящен коллекции европейского и русского искусства Ивана Абрамовича Морозова. В центре коллекции — шедевры Винсента ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена.

Иван Морозов принадлежал к поколению просвещенной части московского купечества. Сергей Щукин, Иван и Михаил Морозовы стали ведущими коллекционерами европейского, но более всего французского искусства.

Также он привез в Россию первого Клода Моне, Эдуарда Мане, Ван Гога, Гогена, Мунка, а еще Ренуара, Сезанна, Пикассо. Это собрание по праву спорит с ведущими галереями Франции и США. Данная коллекция стала легендой.

Работа из фонда Ногинского музея, которая демонстрируется на выставке — портрет Огюста Эрбена «Женщина в шляпе». Показ ее является большим подарком для любителей живописи, поскольку работа считалась утерянной и лишь недавно была подтверждена ее подлинность.

Выставка продлится до 29 сентября и 14 октября работа французского художника вернется в родные стены.