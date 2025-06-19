Музейно-храмовый комплекс ВС России в Одинцове представил программу на 22 июня

Торжественные мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут в Музейно-храмовом комплексе Вооружённых Сил России в Одинцове 22 июня. Гостей ждут мемориальные акции, концерты и театрализованные постановки.

Начнется день с Божественной литургии и панихиды в Главном Храме, которая продлится с 2:20 до 4:00 утра, после чего на Соборной площади будет проходить мемориальная акция «Свеча памяти» — она продолжится почти весь день — с 4:00 до 23:00.

Дневной концерт «Марафон памяти» стартует в полдень на сцене Соборной площади и продлится до 19:40.

Всероссийскую минуту молчания по всей стране объявят в 12:15, после этого, в 12:30, на Поле Победы пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная начальному периоду войны.

Расскажет о судьбах людей в годы войны — о боли и мужестве, о надежде и вере — театрализованная постановка, которая пройдет с 13:00 до 17:00 в Музейном комплексе «Дорога Памяти» в кинозалах № 2 и № 3.

Вечером, с 21:00 до 22:00, у скульптурной композиции «Матерям победителей» состоится концерт-спектакль «Помнить, чтобы жить», который завершит день памятных мероприятий.