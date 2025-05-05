Музей знаменитой баранки открыли в Зарайске

Торжественное открытие новой культурной площадки состоялось в исторической части города на Осетре. Музей зарайской баранки разместился в усадьбе конца XIX века, сохранившей дух старинной русской архитектуры и атмосферу прошлого.

Для первых гостей нового музея провели экскурсию, посвященную истории города. Посетители узнали о традициях хлебопечения и уникальных особенностях изготовления знаменитой зарайской баранки. Секреты ее выпекания и особая технология приготовления теста передаются из поколения в поколение.

«Про зарайскую баранку говорили, что, если ее положить в чай, она его выпьет», — рассказал основатель музея Иван Борисенко.

Для экскурсантов приготовили горячий чай в старинном самоваре, возраст которого составляет не менее 100 лет, виноградное варенье и, конечно, сами баранки. Чаепитие прошло в уютной и теплой атмосфере.