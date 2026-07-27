Музей-заповедник Звенигорода запустил проект «Культурный пропуск»

«Культурный пропуск» — это комплексный билет, который позволяет посетить все действующие экспозиции и выставки Звенигородского музея-заповедника в течение всего времени их работы. Объекты можно посетить в любой день, включая выходные и праздничные дни, с учетом графика работы каждого музея.

Кроме посещения действующих выставок в Звенигороде, билет дает право посетить экспозиции музеев Императорского маршрута:

музей материнства и младенчества в селе Ильинское, городской округ Красногорск;

музей школы и детства в селе Усово, Одинцовский городской округ;

музей семьи Великого Князя Константина Константиновича Романова в селе Осташево, Волоколамский муниципальный округ.

Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.