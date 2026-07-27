Музей-заповедник Звенигорода запустил проект «Культурный пропуск»
Звенигородский государственный музей-заповедник запустил новый проект «Культурный пропуск». Он дает право посещения семи выставок.
«Культурный пропуск» — это комплексный билет, который позволяет посетить все действующие экспозиции и выставки Звенигородского музея-заповедника в течение всего времени их работы. Объекты можно посетить в любой день, включая выходные и праздничные дни, с учетом графика работы каждого музея.
Кроме посещения действующих выставок в Звенигороде, билет дает право посетить экспозиции музеев Императорского маршрута:
- музей материнства и младенчества в селе Ильинское, городской округ Красногорск;
- музей школы и детства в селе Усово, Одинцовский городской округ;
- музей семьи Великого Князя Константина Константиновича Романова в селе Осташево, Волоколамский муниципальный округ.
Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.