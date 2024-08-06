Музей-заповедник в Можайске начал развивать всероссийское сотрудничество

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев познакомился с работой проекта «Музейные маршруты России» в Бурятии. На встрече подписали соглашение, благодаря которому музей из Можайска будет сотрудничать с учреждениями из других регионов страны.

В Бурятии прошла встреча экспертов и руководителей музеев России. Специалисты обменялись опытом развития и продвижения своих проектов.

На ней также подписали соглашение о сотрудничестве между Национальными музеями Бурятии и Татарстана, музеем-заповедником «Бородинское поле», Архангельским краеведческим музеем и рядом других учреждений страны. Новая коллаборация позволит проводить совместные выставки, конференции и исследования.

Отметим, что участники «Музейных маршрутов России» уже посетили ряд музеев и исторических мест Бурятии и даже запланировали совместные проекты.

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