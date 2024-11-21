Музей-заповедник «Мелихово» победил в конкурсе по инклюзивности

Музей-заповедник «Мелихово» стал одним из победителей всероссийского конкурса по развитию инклюзивных практик в музеях «Без исключения — 2024». Конкурс организовал Фонд социальной помощи и поддержки «Свет».

Музей признан лучшим благодаря своим усилиям по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. На территории музея размещены путеводители с увеличенным контрастным шрифтом для слабовидящих и информация на системе Брайля для незрячих. В справочниках также есть комментарии, которые помогают посетителям с нарушением зрения лучше воспринимать экспозиции.

Кроме того, музей активно развивает практику проведения спектаклей для людей с нарушениями слуха. Одним из ярких примеров стал показ экранизации на языке жестов в рамках 23 международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который был подготовлен выпускниками Российской государственной специализированной академии искусств из Москвы.

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