Музей-заповедник «Мелихово» пригласил жителей Подмосковья на театральный open-air
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» пригласил гостей и жителей Подмосковья на традиционный open-air «Чехов. Чайка». Об этом рассказали в региональном Минкульте.
Важно, что этом году автору пьесы исполняется 165 лет, сама «Чайка» празднует 130 лет со дня выпуска. Кроме того, музей-заповедник отмечает 85-летний юбилей, а театральный проект проходит в 10 раз.
На нем актеры «Чеховской студии» проживают историю каждого персонажа в декорациях усадьбы. Стартует показ у флигеля Чехова, а после переходит к пруду «Аквариум» и другим локациям.
В ведомстве передают, что антураж места, где было создано уникальное драматическое произведение, вызывает невероятные эмоции. Каждая постановка становится особенной из-за изменчивой погоды.
Зрителей приглашают посетить open-air «Чехов. Чайка» 21 и 22 июня, 12 и 13 июля, 23 и 24 августа.
Начало в 17:00. Продолжительность три часа.
Купить билет можно на официальном сайте музея. Действует возрастное ограничение 16+.
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