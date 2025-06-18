Музей-заповедник «Мелихово» пригласил жителей Подмосковья на театральный open-air

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» пригласил гостей и жителей Подмосковья на традиционный open-air «Чехов. Чайка». Об этом рассказали в региональном Минкульте.

Важно, что этом году автору пьесы исполняется 165 лет, сама «Чайка» празднует 130 лет со дня выпуска. Кроме того, музей-заповедник отмечает 85-летний юбилей, а театральный проект проходит в 10 раз.

На нем актеры «Чеховской студии» проживают историю каждого персонажа в декорациях усадьбы. Стартует показ у флигеля Чехова, а после переходит к пруду «Аквариум» и другим локациям.