Музей-заповедник «Мелихово» получил гран-при на международном форуме

Визит-центр музея-заповедника «Мелихово» получил гран-при международного форума «Дерево в архитектуре 2025». Об этом рассказали в подмосковном Минкульте.

Проект-победитель не только стал важной частью инфраструктуры музея, но и вписался к его культурно-исторический облик. Здание объединило все нужное для комфорта и удобства: кассы, сувенирный магазин, кафе, туалеты, а также административные и технические помещения.

Перед постройкой расположили деревянный настил с металлическими фигурами зверей и насекомых по рисункам А. П. Чехова и его писем.

В Минкульте МО отметили, что благодаря современным авторским архитектурным решениям музей-заповедник продолжает активно привлекать посетителей: как жителей, так и гостей региона.