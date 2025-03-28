Музей-заповедник «Горки Ленинские» подписал соглашение о сотрудничестве с ВШЭ

На базе музея-заповедника «Горки Ленинские» будут реализованы совместные проекты с факультетом гуманитарных наук Высшей школы экономики. Учреждения подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ будет действовать до 31 декабря 2030 года, сообщили в администрации Ленинского городского округа.

«Основные цели сотрудничества — совместное проведение научных исследований и проектной деятельности, содействие в подготовке научно-педагогических кадров и повышения квалификации специалистов гуманитарных специальностей. Это откроет значительные перспективы для развития научных инициатив. Уверен, нас ожидает активный обмен знаниями и новыми образовательными форматами, которые будут способствовать прогрессу науки и музейной деятельности», — сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Студенты факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ будут проводить исследования в государственном историческом музее на территории подмосковного Ленинского округа. В результате опубликуют доклады, статьи, учебные пособия и другие сборники. Также предусмотрено проведение совместных мероприятий — семинаров, круглых столов и мастер-классов.

Отметим, факультет гуманитарных наук Высшей школы экономики работает с 2014 года. Сейчас там обучаются около четырех тысяч студентов и аспирантов. Факультет объединяет все направления подготовки, обучает исследователей и преподавателей в области истории, философии, культурологии, литературы и лингвистики.