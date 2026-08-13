Музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил программу ко Дню российского кино

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил программу к Дню российского кино, который отмечается 27 августа, и Ночи кино, запланированной в этом году на 29 августа. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в программу вошли шесть отечественных кинокартин.

Фильмы будут показаны в летнем кинотеатре «Киносад», который начал работу в музее-заповеднике 18 мая 2024 года. Это единственный в регионе кинотеатр под открытым небом, расположенный в исторической, особо охраняемой мемориальной зоне музея у усадьбы Горки.

Расписание кинопоказов: - 15 августа — «Каруза», 6+; - 22 августа — «Василиса и хранители времени», 12+; - 29 августа — «Буратино», 6+; - 29 августа — «Чебурашка-2», 6+; - 29 августа — «Ангелы Ладоги», 16+; - 29 августа — «Малыш», 16+.

«В музее-заповеднике «Горки Ленинские» кино снимается с 1934 года, — рассказал Евгений Сарамуд, директор музея-заповедника «Горки Ленинские». — Именно тогда режиссер Дзига Вертов впервые приехал с камерой в дом, занимаемый семьей Ульяновых, чтобы создать шедевр своего времени — фильм «Три песни о Ленине». С тех пор уникальная территория музея-заповедника «Горки Ленинские» привлекает к себе внимание кинопроизводителей».

Более трехсот киносъемок было проведено на территории музея-заповедника ведущими каналами российского телевидения и другими компаниями.

Больше информации о мероприятиях в музее-заповеднике «Горки Ленинские» можно найти на официальном сайте [mgorki.ru](https://mgorki.ru/?ysclid=msrljbff1724011798).