Музей-заповедник «Горки Ленинские» добавил новые развлечения для посетителей

Прогулка по музейному комплексу «Горки Ленинские» стала еще увлекательнее. Здесь установили вендинговые автоматы с кормом для белок, а также новые домики для них. Посетители могут насладиться взаимодействием с природой и порадовать животных правильным угощением.

Аппараты с кормом разместили в трех ключевых точках: у отеля «Усадьба Горки», в мемориальной зоне музея-заповедника и у музея «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле». Стоимость порции кедровых орехов составляет 100 рублей, а фундука в скорлупе — 75 рублей. Для удобства гостей автоматы оснащены терминалами для безналичной оплаты и двумя отсеками выдачи угощения.

На автоматах и новых кормушках есть подробные памятки. Согласно рекомендациям, белкам можно давать нечищеные орехи (кедровые, грецкие, каштаны, фундук), семечки подсолнуха, тыквы и дыни, желуди, ягоды и сухофрукты. А вот миндаль, арахис, соленые, сладкие, жареные продукты и любые снеки из человеческого рациона зверькам давать нельзя.

Проект реализован при участии партнеров музея, которые также подарили парку новые бельчатники. Специалисты установили домики на высоте около пяти метров. Это потребовало особого искусства в поиске подходящих деревьев под руководством лесничего музея-заповедника «Горки Ленинские» Алексея Морозова.

Для любознательных гостей на территории открылась уличная экспозиция «В гостях у белки». Она знакомит посетителей с повадками и привычками грызунов, а также рассказывает о знаменитых белках в истории искусства.

Основную популяцию парка составляют краснохвостые и обыкновенные белки, однако здесь встречаются и редкие краснокнижные виды (белки-летяги, которые обитают в малопосещаемых лесных уголках заповедника).