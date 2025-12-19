Музей-заповедник Чайковского из Клина стал участником выставки в Гатчине

Музей-заповедник П. И. Чайковского из Клина стал участником выставки в Государственном историко-художественном дворцово-парковом музее-заповеднике «Гатчина». Он представил работы в экспозиции «Александр III и П. И. Чайковский. Царь и композитор», посвященной двум знаковым личностям, которые в этом году отмечают 185 и 180-летний юбилей.

Основная идея собрания — показать индивидуальность каждого героя, а также общность культурной среды, формировавшей их взгляды и восприятие друг друга.

Слава и признание русского музыканта как раз прошлось на царствование Александра III. Великий князь присутствовал на премьерах композитора и даже оказывал материальную поддержку и содействие в постановках его произведений. Критики того времени нередко подобных решений не понимали.

Всего в выставке приняли участие 20 учреждений — музеев, архивов, библиотек, театров и учебных заведений. На ней гости Гатчины могут увидеть костюм Чайковского, автограф на память неизвестному лицу, письмо к брату Анатолию, эскизы вставной арии для оперы «Иоланта» и многое другое.

Посещение выставки доступно до 12 апреля 2026 года.