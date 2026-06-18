Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» запустил благотворительный марафон

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 18 июня стартовал ежегодный благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!». Марафон организован совместно с фондом «Подари жизнь» и приурочен ко Дню памяти великого писателя. Завершится мероприятие 18 июля большим событием.

Марафон посвящен донорству и проходит под чеховским девизом: «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!». Музей-заповедник и фонд работают вместе, продолжая традиции благотворительности, начатые Антоном Павловичем Чеховым.

По словам генерального директора музея-заповедника Анастасии Журавлевой, марафон объединяет людей, для которых благотворительность становится потребностью души и условием личного счастья. Средства, собранные во время марафона, будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток, необходимой перед пересадкой костного мозга.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова отметила, что для фонда большая честь стать партнером музея-заповедника «Мелихово». Она подчеркнула, что марафон символизирует ежедневный труд и ответственность друг перед другом.

В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии, чтецкий онлайн-марафон с участием артистов и блогеров. На финальном мероприятии 18 июля в Мелихове пройдут экскурсии, паблик-ток о донорстве и современной благотворительности, мастер-классы для детей и взрослых, благотворительный музыкальный концерт и читка произведений А. П. Чехова.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Мелихово».