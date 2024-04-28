Музей «Вечный ZoV» открыли в школе № 9 в Домодедове | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 13:04 Музей «Вечный ZoV» открыли в школе № 9 в Домодедове Телеканал «360»

Читать 360 в

В школе № 9 в Домодедово открылся музей «Вечный ZoV». В нем представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Первую экскурсию для посетителей провела ученица 10 класса Полина Закора. Она сама приехала с Донбасса в 2014 году и стала активным рассказчиком о героях спецоперации и знаменательных событиях прошлого.

Реклама

«Идея открыть такой музей появилась с началом специальной военной операции. Но тогда у нас не было подходящего кабинета. Как только открылось новое здание мы сразу определили место музея чтобы реализовать эту идею», — сказал заместитель директора домодедовской школы Nº9 Евгений Басхаев.

Некоторые экспонаты музея привезли непосредственно с поля боя. Здесь представлено вооружение российской армии, каски украинских бойцов и иностранных наемников, боеприпасы, средства защиты и многое другое. Экспозиция объединяет историю настоящего с памятью о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».