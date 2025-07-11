Музей в Солнечногорске стал региональным победителем всероссийского конкурса
Музей истории и краеведения гимназии № 6 в Солнечногорске удостоен звания победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить». Он одержал победу в номинации «Лучший городской музей».
В конкурсе приняли участие свыше 50 музеев, созданных на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного и профессионального образования Московской области.
Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев подчеркнул высокий уровень представленных на конкурс работ. Победителям были вручены памятные дипломы и ценные подарки.
«Школьные музеи играют ключевую роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения, прививая уважение к истории страны и её культурному наследию. Изучение героического прошлого соотечественников способствует формированию чувства гордости за свою малую родину и сохраняет память о значимых событиях на долгие годы», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Всероссийский конкурс «Знать, чтобы помнить» проводится в рамках партийного проекта «Историческая память» Партии «Единая Россия».