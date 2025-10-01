Музей в Подольске оцифровал воспоминания героев Великой Отечественной войны

Уникальные воспоминания подольских курсантов теперь хранятся в цифровом формате в музее «Подолье». Один из героев, Николай Меркулов, послевоенную жизнь посвятил сохранению памяти о подвиге солдат.

Он был председателем Совета ветеранов Подольских военных училищ, собрал воедино автобиографии, воспоминания и письма курсантов и командиров и передал их музею «Подолье». Исторические документы полностью оцифровали и внесли в Государственный каталог Российской Федерации под номерами 57599448 и 57599444.

В двух папках находятся боле 200 листов с фотографиями и материалами бывших курсантов. Уникальность архивов не только в воспоминаниях ветеранов, но и в перечислении самих фамилий, так как точный списочный состав солдатов утратили.

В музее хранятся и другие экспонаты, посвященные подвигу подольских курсантов. В том числе, мундир генерала-полковника и почетного гражданина Подольска Григория Яшкина, который в 1941 году стал выпускником Подольского пехотного училища.

В экспозиции также представлены картины художника Валентина Васильева «Курсанты Подольского артиллерийского училища направляются в летние лагеря.1938» и «Бой Подольских курсантов с фашистами под Нарой.1941».