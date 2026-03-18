Музей в Павловском Посаде представил уникальные артефакты

В музее-диораме Электрогорска «Бои местного значения» открылась экспозиция, которая позволяет взглянуть на историю Великой Отечественной войны через призму снабжения и логистики врага. Артефакты, поднятые поисковым отрядом «Восток» в Бельском районе Тверской области, свидетельствуют: против Советского Союза воевала не просто Германия, а экономическая машина практически всей Европы.

Найденные на местах сражений консервные банки стали для историков настоящим «открытым архивом». По ним можно изучать географию поставок продовольствия для немецких солдат. Консервы выделяются среди прочих. Нейтральная Португалия была лидером в рыбной промышленности, и ее сардины в масле или белом вине поставлялись вермахту в жестяных коробках с ярким, почти рекламным дизайном. Женские лица и патриотические символы на упаковке должны были напоминать солдату о мирной жизни, создавая резкий контраст с серыми буднями окопов.

Командир поискового отряда «Восток» Егор Черналов обращает внимание на интересную деталь, характеризующую быт советских солдат, к которым эти консервы попадали в качестве трофеев.

«Для наших бойцов эти „заморские“ продукты были диковинкой. Мы заметили удивительную закономерность: в наших тыловых позициях часто находят те самые норвежские банки с ключами, но ни одна из них не была открыта по правилам. Советские солдаты, не понимая назначения „язычка“ или просто не привыкнув к европейскому сервису, вскрывали их по-старинке — грубо пробивали штыком или ножом, причем часто с донца», — поделился поисковик.