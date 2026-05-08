Музей в Одинцове присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев»

Одинцовский историко-краеведческий музей присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Программа прошла в вечернее время и включала экскурсии, выставку и интерактивные площадки.

Открытие программы началось с презентации выставки художников Ивана и Александры Пшеничниковых. Работы авторов представили как часть художественного блока акции.

Гости музея смогли принять участие в викторине с призами и беспроигрышной лотерее. Также работала экспозиция «блиндаж-окоп», где посетителям показали элементы полевого быта. Отдельной площадкой стала зона, где можно было понаблюдать за работой художника в реальном времени, сделать фотографии и поиграть в настольные игры. Для желающих провели экскурсии по постоянным экспозициям музея.

Сотрудники музея отметили, что программа направлена на вовлечение жителей в культурную жизнь округа.

«Мы хотели показать историю и искусство в доступном и живом формате», — рассказали организаторы.

