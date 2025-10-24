Музей в Егорьевске вошел в число лучших в России

Егорьевский историко-художественный музей вошел в число лучших музеев России. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

«Егорьевский музей заслуженно занял свое место среди лучших музеев России благодаря уникальному игровому ролику „Алиса в стране мультимедиа“. Эта креативная работа была представлена на престижном всероссийском конкурсе „Диво России“ и получила высокую оценку жюри», — отметил Дмитрий Викулов, подчеркивая инновационный подход музея к представлению исторического материала.

По словам Дмитрия Викулова, победа в этом конкурсе является свидетельством высокого уровня профессионализма и творчества сотрудников музея, которые смогли объединить исторические артефакты с мультимедийными технологиями.

Ролик «Алиса в стране мультимедиа» представляет собой новый формат подачи информации, который позволяет вовлечь зрителей в путешествие по истории, делая ее более доступной для широкой аудитории.