Музей в Егорьевске стал призером всероссийского фестиваля «Диво России»

Полуфинал всероссийского туристического фестиваля «Диво России» прошел в столице республики Марий-Эл Йошкар-Оле. Свои работы показали и сотрудники Егорьевского историко-художественного музея.

Участниками стали представители 42 регионов. Ролики из Егорьевска заняли несколько призовых мест.

Например фильм «Алиса в стране мультимедиа» завоевал серебро в номинации «Игровое кино». «Первое признание в отделе истории» стало третьим в номинации «Рекламные ролики (Туризм)». А «Джентельмены на прогулке» стали вторыми в категории «Вертикальные видео».

Помимо конкурсной программы участники получили возможность обменяться опытом с коллегами, получить рекомендации и советы от экспертов.

Финал пройдет в Севастополе в октябре этого года.

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