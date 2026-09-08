Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» в Чехове отметил 20-летие

Культурный объект является филиалом Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово». 20 лет назад Галина Тимошкова, которая руководит усадьбой «Лопасня-Зачатьевское», совместно с единомышленниками восстановила разрушенный Гончаровский дом и превратила его в музей.

5 сентября музей отметил сразу два праздника: День города и собственный день рождения. Там прошло несколько мероприятий: экскурсия по усадебному парку, программа «Как все начиналось…», открытие выставки «Вот Вы и Я…», концерт «Любимые романсы Натали».

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» — памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков. Экспозиция музея посвящена истории семей Васильчиковых, Пушкиных, Ланских и Гончаровых. В усадьбе часто гостила старшая дочь поэта Мария Гартунг, у стен Анно-Зачатьевского храма захоронен старший сын Пушкина. В 1917 году в усадьбе обнаружили ящик с деловой перепиской и рукописью незавершенной «Истории Петра» писателя.