Музей спецоперации создадут в Серпухове по инициативе участника СВО

В Едином центре поддержки прошла встреча с бойцом, который переехал из Оренбурга. Заместитель руководитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин обсудил с ним создание музея спецоперации с трофеями с поля боя.

С бойцом спецоперации также встретились руководитель Центра Лидия Халачева, муниципальный депутат Надежда Еремина, руководитель приемной партии «Единая Россия» Вадим Моторин и активисты «Молодой гвардии».

Артиллерист с позывным Стикс воюет с 2023 года. Он переехал с семьей в Серпухов из Оренбурга. Вместе с женой Оксаной они воспитывают трои детей — Данила, Ярославу и Георгия. Ребята гордятся отцом и ждут от него вестей. Боец неоднократно подвергался атакам противника, но, несмотря на травмы и контузии, готов защищать мирных граждан.

Александр Худобкин обсудил с военнослужащим идею создания музея спецоперации. В основе экспозиции — трофеи с поля боя. Алексея также пригласили вступить в Ассоциацию ветеранов СВО.

Руководитель Единого центра поддержки Лидия Халачева передала партию гуманитарной помощи. Алексей отвезет ее бойцам. Активисты «Молодой гвардии» в свою очередь вручили ребятам коробку канцелярии к школе от муниципального депутата Дианы Алумянц.