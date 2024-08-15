Музей специальной военной операции открыли в Раменском

В Раменском, на улице Свободы, 4, начал свою работу музей специальной военной операции, расположенный в переговорной Кредит-Центра. В этом небольшом, но значимом пространстве представлены различные экспонаты, связанные с событиями СВО.

Посетители могут увидеть шевроны российских военнослужащих, оружие, гильзы, бронежилеты, каски и аптечки. Также в музее находятся трофеи, добытые участниками спецоперации, включая дрон, прозванный в народе «камикадзе», а также фотографии.

Инициатором создания музея стал Максим Козлов — фронтовой волонтер Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния. Его работа по гуманитарным миссиям на Донбасс началась после знакомства с отцом Андреем. Сплотив вокруг себя команду единомышленников и священнослужителей, отец Андрей продолжает оказывать помощь как бойцам, так и мирным жителям Донбасса.

С 2015 года он совместно с Раменским казачьим хутором организовывал отправку гуманитарной помощи на Донбасс.

«С 2022 года мы начали возить гуманитарную помощь самостоятельно. В этом году образовался Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния», — рассказывает отец Андрей.

Кроме того, конвой активно занимается доставкой литературы на русском языке для жителей Донбасса и поддерживает православные храмы в новых территориях России, которые подвергаются разрушению. Священнослужители продолжают проводить богослужения, несмотря на опасности.

В настоящее время Духовно-Гуманитарный конвой собирает средства на тепловизионные прицелы и другие необходимые вещи для поддержки бойцов и жителей региона. Каждый желающий может внести свой вклад в эту важную работу.

Отметим, что принести гуманитарную помощь можно в Казанский храм на улице Коммунистическая, 35а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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