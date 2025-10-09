Музей школы № 24 в Подольске занял первое место во всероссийском конкурсе

Музей боевой и трудовой славы школы № 24 победил во всероссийском конкурсе среди школьных музеев «Знать, чтобы помнить». Из 2300 учреждений образовательная организация стала первой в номинации «Лучший городской музей».

На областном этапе работа выпускницы Марины Батыревой о прадеде, Герое Советского Союза Петре Батыреве была признана лучшей.

«В конкурсе принимаем участие во второй раз. Уже занимали первое место по области и второе — по России в конкурсе по цифровизации музеев, что позволило приобрести современное оборудование в учреждение. Благодаря новым информационным технологиям, которые мы используем при создании проектов в своем музее, нам удалось сейчас войти в число лучших», — сказал учитель истории школы № 24, руководитель музея Константин Колесников.

Музей боевой и трудовой славы в школе № 24 был создан в 1983 году по инициативе директора школы и ветеранов 129-й стрелковой дивизии. В настоящее время в нем — более 650 экспонатов.