Музей школы № 24 в Подольске вошел в топ-200 всероссийского рейтинга

Школьный музей занял 123-е место в рейтинге Музея Победы по итогам прошедшего учебного года. Всего оценивали 200 музеев образовательных организаций из 59 субъектов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Музей трудовой и боевой славы открыли в школе № 24 в 1983 году. Коллекция пополняется регулярно. Школьники находили разные предметы во время раскопок, семейные реликвии военных лет приносили родители и учителя. Сейчас в экспозиции представлено порядка 600 экспонатов, остальные находятся в архиве, а часть оцифрована.

Главная особенность школьного музея — интерактив, экскурсиями здесь не ограничиваются. Ребята учатся делать треугольные фронтовые письма, изучают оптику по военным биноклям и даже реставрируют форму солдат на уроках труда. На базе школы также организованы поисковые отряды. Совсем недавно были найдены газеты «Пионерская правда» за 1942 и 1944 годы с фотографиями и описанием подвигов и наград юных героев.