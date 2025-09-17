Музей школы № 24 в Подольске вошел в топ-200 всероссийского рейтинга
Школьный музей занял 123-е место в рейтинге Музея Победы по итогам прошедшего учебного года. Всего оценивали 200 музеев образовательных организаций из 59 субъектов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Музей трудовой и боевой славы открыли в школе № 24 в 1983 году. Коллекция пополняется регулярно. Школьники находили разные предметы во время раскопок, семейные реликвии военных лет приносили родители и учителя. Сейчас в экспозиции представлено порядка 600 экспонатов, остальные находятся в архиве, а часть оцифрована.
Главная особенность школьного музея — интерактив, экскурсиями здесь не ограничиваются. Ребята учатся делать треугольные фронтовые письма, изучают оптику по военным биноклям и даже реставрируют форму солдат на уроках труда. На базе школы также организованы поисковые отряды. Совсем недавно были найдены газеты «Пионерская правда» за 1942 и 1944 годы с фотографиями и описанием подвигов и наград юных героев.
Хранитель музея и преподаватель истории Константин Колесников рассказал, что ученики школы участвовали в конкурсе «Знать, чтобы помнить», который проводила партия «Единая Россия». По Московской области работа подольчанки Марины Батыревой, посвященная ее прадеду, Герою СССР Петру Батыреву, заняла первое место, сейчас ожидают результатов всероссийского уровня.
Благодаря 123-му месту в рейтинге Музея Победы ребят ждет следующий этап — уже в конце сентября они отправятся на форум школьных музеев в Тулу. Такие мероприятия позволяют обмениваться опытом и получать новые знания.