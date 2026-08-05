Музей школы № 17 представит Коломну в финале всероссийского конкурса

Школьный историко-этнографический музей «Думная» школы № 17 вышел в финал Всероссийского конкурса школьных музеев. Вместе с руководителем музея, учителем истории и обществознания Еленой Балтухиной, коломенцы представят муниципалитет на заключительном этапе в Москве.

Музей стал финалистом конкурса, организованного Российским обществом «Знание» по поручению Президента России при поддержке Минпросвещения РФ. В номинации «Лучшая этнографическая/краеведческая экспозиция» жюри оценило практику «Музей вне стен», основанную на исследовательской и просветительской работе со школьниками.

Коллекция музея насчитывает более 400 подлинных экспонатов — от предметов крестьянского быта до артефактов времен Великой Отечественной войны, привезенных учениками из поисковых экспедиций. При музее работают краеведческие объединения «Юные экскурсоводы», «Музейное дело» и «Мой край», а одним из главных направлений работы остается изучение истории коломенского Девичьего поля.

В финал конкурса прошли 150 участников из более чем 120 городов, поселков и деревень России. Заключительный этап состоится в октябре в Москве в рамках форума «Память жива», где финалисты представят свои проекты и музейные экспозиции.