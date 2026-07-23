Музей школы и детства в Усове стал частью турпроекта «Императорский маршрут»

В селе Усово Одинцовского городского округа находится Музей школы и детства, который является частью Звенигородского государственного музея-заповедника. Учреждение расположилось в усадебном флигеле Императорского имения «Ильинское-Усово». По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, музей вошел в федеральный туристический проект «Императорский маршрут».

Экспозиция насчитывает более 400 уникальных предметов, подлинных документов, фотографий и артефактов, которые демонстрируют развитие начального, среднего и профессионального образования в России во времена правления императоров Александра II, Александра III и Николая II.

Император Александр II приобрел имение Ильинское для своей супруги — императрицы Марии Александровны. Позднее он подарил ей Усово, где было открыто начальное народное училище для крестьянских детей. Оно содержалось за счет средств Императорского двора.

Музейная экспозиция также отражает систему воспитания и образования в Императорских и Великокняжеских семьях, а также покровительство представителей Императорского Дома Романовых образовательным учреждениям.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

Помимо Музея школы и детства, в проект «Императорский маршрут» входят Музей «Материнства и младенчества» в селе Ильинское Красногорского городского округа и Музей семьи великого князя Константина Константиновича Романова в селе Осташево Волоколамского муниципального округа.