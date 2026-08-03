Музей русского десерта из Звенигорода стал победителем всероссийского конкурса

На состязании «Туристический сувенир — 2026» первое место в номинации «Туристический сувенир музея» жюри присудило авторскому альбому. Он был посвящен сохранению традиций русской гастрономической культуры.

Инициатива музея направлена на популяризацию традиционной русской гастрономии и поддержку малого бизнеса. В рамках проекта художники и дизайнеры на безвозмездной основе разрабатывают фирменные дизайн-концепции для новых кофеен, пекарен и кондитерских, помогая предпринимателям создавать узнаваемый стиль и сохранять культурные традиции.

Музей русского десерта работает в Звенигороде с 2014 года. Его основала художница Татьяна Феина, которая хотела сохранить историю русских сладостей и познакомить посетителей с традициями национальной кухни.

Экспозиция объединяет предметы крестьянского быта, старинную кухонную утварь, формы для выпечки, пасочницы, орехоколки, щипцы для сахара, корчаги, а также посуду и кухонные принадлежности советского периода. Особую атмосферу создают старинные крестьянские буфеты, которые являются музейными экспонатами.