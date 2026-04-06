Музей РКК «Энергия» готовится к Неделе космоса

В музее РКК «Энергия», расположенном по адресу: город Королев, улица Ленина, дом 4А, готовится экспозиция ко Дню космоса. Музей был открыт 13 декабря 1963 года по распоряжению Сергея Королева, и знаменитый конструктор сам прочитал здесь первую лекцию.

Директор музея Елена Черных рассказывает, что сейчас в музее представлена самая большая в мире коллекция спускаемых космических аппаратов — всего девять кораблей. Среди них есть модули Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Алексея Леонова. Все эти уникальные экспонаты можно увидеть своими глазами, подойти к ним, прикоснуться к обшивке, заглянуть внутрь.

Самый старший экспонат — корабль Белки и Стрелки, совершивший орбитальный полет в 1960 году. Из современных аппаратов представлен спусковой модуль киноэкипажа фильма «Вызов» 2021 года.

Каждый посетитель может посидеть в ложементе — специальном кресле космонавта, изготовленном с учетом 94 параметров тела. Такая поза помогает снизить число перегрузок, испытываемых космонавтом.

При входе в музей всегда можно увидеть стенд с фотографиями космонавтов, которые в данный момент находятся на орбите.

Музей открыт для посещения с первого класса. Сотрудники рады приветствовать школьников из Москвы, Подмосковья и других регионов, а также ребят из детских домов, людей с инвалидностью и участников программы «Активное долголетие». Раз в месяц проходит сборная экскурсия до 40 человек, попасть на которую может любой желающий. Информация о музеях и экскурсиях размещена на сайте учреждения.