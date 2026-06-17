Творческий проект музея в Коломне реализуют при поддержке правительства

Проект «Звонок на перемену» от музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» стал победителем конкурса и получит субсидию на реализацию в 2026 году.

В этом году победителями стали пятьдесят некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, образования, социальной поддержки и развития местных сообществ. Среди них — благотворительные фонды, образовательные и инклюзивные организации, центры сохранения культурного наследия и развития креативных индустрий.

Арт-директор музейно-творческого кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас отметила, что поддержка позволит сохранить непрерывность творческого процесса в «Арткоммуналке». За пятнадцать лет здесь были созданы десятки произведений искусства и литературных текстов, появились новые имена, сложилось профессиональное сообщество.

Проект начнет реализацию с 1 июля 2026 года. В его основе — четыре авторские резиденции, объединяющие современное искусство, литературу, исследование городской памяти и музыкальное наследие.

Участниками проекта станут авторы из разных городов и профессиональных сред. Среди них:

Александра Кочеткова (Коломна — Париж) — художница, участница международных выставок в России, Франции, Италии и Сербии.

Екатерина Златорунская (Москва) — прозаик и драматург, лауреат Международной литературной премии «Звездный билет» имени Василия Аксенова.

Анастасия Матюхина (Коломна — Москва) — музыкальный продюсер, филолог и медиатор.

Любовь Калашникова (Москва) — художница и исследовательница, выпускница Университета Хартфордшира и магистратуры HSE Art and Design.

Результатом работы резиденций станут новые произведения искусства и литературы, выставки, перформансы, встречи с авторами, мастер-классы и исследовательские проекты.

Одним из ключевых событий проекта станет новая экспозиция современного искусства «Арткоммуналки». Она представит произведения участников литературных и арт-резиденций за последние пятнадцать лет. Это позволит по-новому рассказать историю города, связав память о Коломне 1960-х годов и гения места — Венедикта Ерофеева — с современным художественным опытом.