Музей ретро автомобилей построят вдоль трассы М-7 в Подмосковье в 2027 году

В Богородском округе появится новый частный музей ретро-автомобилей. Экспозицию составят около 50 уникальных машин эпохи СССР и зарубежных авто того времени. Музей построят вдоль новой трассы М-7 «Волга», соединяющей Москву и Казань.

Площадь здания превысит три тысячи квадратных метров, оно будет двухэтажным. На первом этаже разместятся гардероб, туалеты, небольшой выставочный зал, служебные и технические помещения, а на втором — основной экспозиционный зал. На выставке одновременно смогут находиться экскурсионные группы численностью не более 30 человек, что обеспечит комфорт и удобство посещения.

Строительство музея планируют завершить к 2027 году. Следить за сроками и качеством выполнения работ будет Главгосстройнадзор Московской области.