Музей «Подвиг Великий и вечный» заработал в Подмосковье

В школе № 19 в Красногорске открылся музей «Подвиг Великий и вечный», приуроченный к 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На церемонии присутствовали министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес, глава округа Дмитрий Волков, представители Музея Победы и Московского Кремля, поисковики и другие гости.

«В этот особенный для всех нас год мы открываем музей истории „Подвиг Великий и вечный“. Особенно важно отметить, что этот проект реализован по инициативе родителей: в течение нескольких лет они кропотливо собирали экспозицию буквально по крупицам, с огромным уважением к подвигу наших предков», — подчеркнула Пильдес.

Музей разместили в помещении бывшей библиотеки на четвертом этаже школы. Центральным элементом стала «Стена памяти» с фотографиями ветеранов — родственников учеников и учителей. В экспозиции представлены картины на военную тематику, а сам музей поделили на две зоны: «красную» — о Великой Отечественной войне и «зеленую» — о народах СССР и России.

В «красной» зоне — 17 витрин с экспонатами, рассказывающими о ключевых событиях войны: от ее начала до Парада Победы. Здесь можно увидеть винтовку Мосина, форму офицера Красной армии, копию Знамени Победы, диораму штурма Рейхстага и личные вещи солдат. Музей также оснащен мультимедийным оборудованием: установлен экран для 3D-фильмов и хроники, работает репродуктор 1931 года, который воспроизводит военные сводки и песни.

Музей будет работать круглый год, а его коллекция будет постоянно пополняться новыми экспонатами.