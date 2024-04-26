Музей под открытым небом с аудиогидом запустят летом в Балашихе | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:38 Музей под открытым небом с аудиогидом запустят летом в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Аудиогид заработает в музее под открытым небом в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Жители и гости города смогут послушать информацию у мурала на фасадах многоэтажных домов.

Муралы на зданиях в Железнодорожном создали во время фестиваля «Культурный код», который проходил в 2022 году. Художники сделали свыше 40 огромных изображений.

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Аудиогид проведет экскурсию, расскажет о мастерах и их стилях работы. Запустить гид можно будет после сканирования QR-кода на стенде. Инструкцию и маршрут укажут на информационных щитах.

«Когда у нас закончился фестиваль уличного искусства в Железнодорожном, мы ввели практику проведения пеших экскурсий по объектам. В летний период мы обязательно ее продолжим, а также создадим условия для самостоятельной экскурсии. Специальные стенды помогут в этом разобраться благодаря навигации и функции „аудиогида“», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Летом также планируют отреставрировать муралы, на которых появились дефекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Сейчас там много майских событий.

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