Музей Победы посетили семьи участников СВО из Химок

Семьи участников специальной военной операции из Химок побывали в Музее Победы — одном из крупнейших военно-исторических музеев России. Во время экскурсии гости увидели подлинные артефакты периода Великой Отечественной войны и узнали больше о ключевых сражениях и событиях XX века.

Идея создания мемориально-музейного комплекса, посвященного Победе, принадлежала маршалу Георгию Жукову. Музей основали в 1985 году, его первым руководителем стал ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор Леонид Котляр.

Сегодня в фондах Музея Победы хранится более 830 тысяч экспонатов. Посетители могут увидеть постоянные экспозиции «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», проект «Лица Победы», а также Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, Зал Полководцев и Зал Славы.

«Память о прошлом всегда имеет продолжение в настоящем. Когда мы обращаемся к истории, мы лучше понимаем ценность мира, силу человеческого духа и ответственность каждого поколения за то, что будет дальше. Такие встречи помогают сохранить внутреннюю связь между прошлым и настоящим», — отметила депутат Галина Болотова.

Подобные мероприятия проходят в рамках комплексной поддержки семей военнослужащих в Химках. Экскурсии и тематические встречи помогают семьям участников СВО интересно провести время, больше узнать об истории страны и почувствовать внимание и поддержку.