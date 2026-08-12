Музей Победы открыли в дошкольном отделении школы №29 в Химках

В дошкольном отделении школы № 29 в Химках открылась небольшая экспозиция, посвященная истории воинских традиций и Великой Отечественной войне. Ее создали педагоги, воспитанники и родители.

Экспозицию уже посетили жители округа, депутаты и представители общественных организаций.

«Музей совсем небольшой, но он раскрывает колоссально важную тему. Здесь невероятно уютно и мило. Глядя на то, с какой любовью сделан каждый экспонат, понимаешь — это и есть живая нить между поколениями. Как здорово, что в нашем округе рождаются такие инициативы», — рассказала директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Экспозиция знакомит детей с историей отечественных воинских традиций. На полках представлены образы разных эпох — от древнерусских богатырей до современных защитников Родины. Вместе с педагогами воспитанники шили костюмы, создавали миниатюры сражений, рисовали тематические картины и лепили фигурки воинов.

«Это замечательная и крайне своевременная инициатива. Главная польза таких музеев в том, что история для ребенка перестает быть абстрактным понятием. Когда ребенок сам рисует героя или помогает педагогу создавать макет сражения, он пропускает подвиг предков через свое сердце. Это формирует нравственные ориентиры и закладывает основу для воспитания», — отметила депутат Химок Ирина Спирина.

Создание музея стало частью патриотической работы, которая проводится в округе. По словам депутата Инны Монастырской, такие проекты помогают объединять жителей разных поколений вокруг общих ценностей, любви к своей стране и родному городу.