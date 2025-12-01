Музей Павловского Посада включили в книгу о достопримечательностях

Музей-диорама «Бои местного значения» Электрогорска, являющийся хранителем уникальных свидетельств истории и воинской доблести, вновь оказался в центре внимания печатных изданий. После того как в начале текущего года экспозиция музея была представлена на страницах фотоальбома, посвященного ветеранам боевых действий, пришло время для еще более значимого события.

«Под конец года свет увидела полноценная, фундаментальная книга под названием „Памятники и мемориальные доски на территории Павлово-Посадского городского округа, посвященные участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.“. Как следует из названия, это издание объединило в себе описание и изображения всех мемориальных объектов нашего округа, увековечивающих память о событиях и героях тех лет, и, конечно же, наша диорама заняла в нем почетное место!», — отметил руководитель музея Егор Черналов.

Книга представляет собой исторический источник. Она содержит не только изображения всех значимых мест памяти, но и справочную информацию, раскрывающую участие жителей Павлово-Посадского городского округа в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделено биографиям и подвигам Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Каждая страница этого труда наполнена фактами, историями и стремлением передать потомкам истинную цену Великой Победы.

Музей-диорама «Бои местного значения» продолжает быть не просто хранилищем экспонатов, но и живым центром памяти. Адрес музея: улица Кржижановского, 12.