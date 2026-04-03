Музей памяти семьи Николая II: путешествие в историю

В городском округе Котельники, на территории усадебно-паркового комплекса «Белая Дача», расположился музей памяти семьи Николая II. Усадьбу построил в 1798 году отставной генерал-майор Николай Яковлевич Аршеневский.

Сейчас в здании ничего не осталось от старых интерьеров, но хозяева восстановили комнаты в классическом стиле и создали музей, посвященный семье последнего русского царя. Здесь представлено более 400 экспонатов, рассказывающих о жизни Николая II и его близких.

Среди необычных экспонатов — солдатики цесаревича Алексея. Мальчик не мог служить в армии из-за редкой болезни, но военное дело знал досконально. На коробке, в которой они хранились, его рукой написано: «Алексей, 1914 год».

Еще один интересный экспонат — фортепиано императрицы Марии Федоровны, сделанное на заказ в 1887 году. После революции инструмент бесследно исчез, но был найден в московской квартире. Пианино сохранилось почти идеально, пришлось поменять только струны.

В музее также представлены изящные вещи от Фаберже: золотой карандаш с механизмом, крошечная баночка для клея, ручка от дамского зонтика. Эти предметы напоминают о повседневной жизни императорской семьи.

Музей работает по будням с 10:00 до 16:00. Посетители могут прийти самостоятельно или записаться на экскурсию. Сайт музея — www.bdmuseum.ru, телефон — +7-916-530-07-75.