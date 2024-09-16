Музей о героях-земляках открылся в школе № 3 в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминской школе № 3 имени Героя Советского Союза Дмитрия Погодина открыли музей, посвященный воинам-землякам. Познакомил гостей с экспонатами Даниил Масенков — призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Юный экскурсовод».

На торжественное открытие пригласили почетного гостя — члена Международной организации ветеранов Испании Ларису Калиненко. В мероприятии также приняли участие начальник отдела дополнительного образования Наро-Фоминска Светлана Виноградова, руководитель местного отделения штаба «Юнармии» Иван Ситников и директор образовательного учреждения Эвелина Горбунова.

Школьный музей будет хранить память о героях-земляках и воспитывать патриотизм у подрастающего поколения.

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