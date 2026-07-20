Культурный проект «Искусство ближе» запустили в Истре

В Истре стартовал культурно-просветительский проект «Искусство ближе», который реализуют музей «Новый Иерусалим» и администрация городского округа Истра. Его цель — сделать шедевры из музейной коллекции доступными широкой аудитории и объединить искусство с городской средой.

В рамках проекта произведения из коллекции музея «Новый Иерусалим» разместят на фасадах зданий. Так улицы Истры превратятся в галерею под открытым небом и новый культурный маршрут.

Первый арт-объект в рамках проекта открыли 18 июля. Это масштабная роспись по этюду «Подсолнухи» Константина Горбатова — мастера русского импрессионизма. Профессиональные художники перенесли произведение на фасад пятиэтажного дома в центре Истры.

Музей «Новый Иерусалим» — главный хранитель живописного наследия Константина Горбатова. В фондах музея более ста его работ разных периодов. Символично, что в 2026 году будет 150 лет со дня рождения художника. В Музее «Новый Иерусалим» к юбилею открылась выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов». Она раскрывает драматичную судьбу художника и показывает его творческую натуру.

«Наша цель — сделать музей по-настоящему родным местом для истринцев. Мы с воодушевлением реализуем проект „Искусство ближе“ и надеемся, что он поможет укрепить связь музея с городом и его жителями», — рассказала Анна Антипенко, генеральный директор Музея «Новый Иерусалим».

Кроме художественной росписи фасада, в рамках проекта уже реализована стендовая выставка по выставочному проекту «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Также музей активно взаимодействует со школьниками округа.