Свыше 2 тысяч человек посетили «Ночь искусств» в «Новом Иерусалиме» в Истре

Ежегодная акция «Ночь искусств» прошла в музее «Новый Иерусалим» в Истре 3 ноября. Ее посетили свыше 2,6 тысячи человек.
В «Ночь искусств» все экспозиции и выставки музея можно было посетить по бесплатным билетам, рассказали в Минкультуры Подмосковья.
Для гостей открыли выставки «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х» и «Особая кладовая» с реликвиями фондов музея, а также там провели встречу с собирателем коллекции 20-30-х годов Людмилой Денисовой и интерактивные программы для детей. Вечером в музее прошел мастер-класс по рисованию городских пейзажей изостудии «Этюд».
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